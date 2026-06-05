Borgonovo ha criticato il servizio di intelligence, sostenendo che si tratta di una forma di propaganda politica. La discussione riguarda un'inchiesta sotto copertura sui movimenti di Martin Sellner, un attivista legato a gruppi di estrema destra. Borgonovo ha affermato che l'operato del servizio nasconde finalità di natura politica, senza fornire dettagli specifici sui contenuti dell'indagine o sui motivi di questa interpretazione. La questione è stata oggetto di dibattito pubblico e di dichiarazioni pubbliche.

Cosa nasconde l'inchiesta sotto copertura sui movimenti di Martin Sellner?. Perché Borgonovo definisce la gestione del servizio una propaganda politica?. Come può la remigrazione trasformarsi in un atto umanitario secondo l'ospite?. Quali conseguenze ha questo scontro sulla percezione del voto a destra?.? In Breve Inviata di Piazzapulita opera sotto copertura da oltre un anno per l'inchiesta.. Martin Sellner fonda il Movimento Identitario e promuove la proposta di remigrazione.. Borgonovo ha curato la prefazione del manifesto Remigrazione per Passaggio al Bosco.. Discussione affronta la morte di quattro lavoratori carbonizzati in un minivan ad Amendolara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro su remigrazione: Borgonovo accusa il servizio di propaganda

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