Schizza l’inflazione | si spende di più per comprare meno
L’inflazione ha raggiunto il 4,5% nel mese, con un aumento dei prezzi alimentari e dei carburanti. I consumi sono calati del 2%, mentre le spese per beni di prima necessità sono cresciute del 3%. La guerra in Medio Oriente ha contribuito all’aumento dei costi energetici, influendo sui prezzi al consumo. I dati sono stati comunicati dall’Istat. La crescita economica si è fermata, con segnali di rallentamento nel settore dei servizi e della produzione.
L’inflazione sale e la crescita rischia di rallentare a causa della guerra in Medio Oriente. L’Istat certifica, ancora una volta, le conseguenze del regalo che Donald Trump ha fatto alla sua (ex?) alleata Giorgia Meloni con la guerra in Medio Oriente. Nella nota sull’andamento dell’economia italiana, l’istituto di statistica prevede una crescita dello 0,7% sia per il 2026 che per il 2027 (dopo il +0,5% dello scorso anno), con stime al di sopra di quelle fornite da tutti gli organismi internazionali. C’è da dire che non va meglio in Ue, tanto che l’Eurostat stima per il primo trimestre una contrazione del Pil dello 0,2% nell’area euro e dello 0,1% in Ue rispetto al trimestre precedente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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