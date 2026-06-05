Schizza l’inflazione | si spende di più per comprare meno

Notizia in breve

L’inflazione ha raggiunto il 4,5% nel mese, con un aumento dei prezzi alimentari e dei carburanti. I consumi sono calati del 2%, mentre le spese per beni di prima necessità sono cresciute del 3%. La guerra in Medio Oriente ha contribuito all’aumento dei costi energetici, influendo sui prezzi al consumo. I dati sono stati comunicati dall’Istat. La crescita economica si è fermata, con segnali di rallentamento nel settore dei servizi e della produzione.