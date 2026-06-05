Schizza l’inflazione | si spende di più per comprare meno

Da lanotiziagiornale.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’inflazione ha raggiunto il 4,5% nel mese, con un aumento dei prezzi alimentari e dei carburanti. I consumi sono calati del 2%, mentre le spese per beni di prima necessità sono cresciute del 3%. La guerra in Medio Oriente ha contribuito all’aumento dei costi energetici, influendo sui prezzi al consumo. I dati sono stati comunicati dall’Istat. La crescita economica si è fermata, con segnali di rallentamento nel settore dei servizi e della produzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’inflazione sale e la crescita rischia di rallentare a causa della guerra in Medio Oriente. L’Istat certifica, ancora una volta, le conseguenze del regalo che Donald Trump ha fatto alla sua (ex?) alleata Giorgia Meloni con la guerra in Medio Oriente. Nella nota sull’andamento dell’economia italiana, l’istituto di statistica prevede una crescita dello 0,7% sia per il 2026 che per il 2027 (dopo il +0,5% dello scorso anno), con stime al di sopra di quelle fornite da tutti gli organismi internazionali. C’è da dire che non va meglio in Ue, tanto che l’Eurostat stima per il primo trimestre una contrazione del Pil dello 0,2% nell’area euro e dello 0,1% in Ue rispetto al trimestre precedente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

schizza l8217inflazione si spende di pi249 per comprare meno
© Lanotiziagiornale.it - Schizza l’inflazione: si spende di più per comprare meno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Schizza al 3% l’inflazione in Europa, meno crescita e più debito per l’Italia. L’Ue: «Shock pesante, ma tenete conti in ordine»L’inflazione in Europa ha raggiunto il 3%, segnando un aumento rispetto ai mesi precedenti, mentre la crescita economica si è indebolita.

Affitti, Toscana tra le più care d’Italia: oltre 1300 euro al mese per 70 metri quadri. Dove si spende di più (e dove di meno)In Toscana, affittare un appartamento di circa 70 metri quadrati costa oltre 1300 euro al mese, posizionando la regione tra le più costose d’Italia.

Temi più discussi: Prezzi ancora in salita in Europa colpa dei costi dell’energia; Inflazione Usa sale a 3,8% con guerra in Iran, rallenta la crescita; Prezzo diesel schizza sopra 2 euro: Governo sotto accusa per lo sconto ridotto; Il rendimento dei titoli di Stato tedeschi si aggira intorno al 2,95%, vicino ai minimi degli ultimi due mesi, mentre l'inflazione schizza al 3,2%, rafforzando le aspettative di un aumento dei tassi da parte della BCE.

schizza l inflazione siSchizza l’inflazione: si spende di più per comprare menoL'Istat stima un'inflazione al 2,9% quest'anno e i primi effetti si vedono già: gli italiani spendono molto di più, ma per comprare meno. lanotiziagiornale.it

Ad aprile sale l'inflazione in Italia: +2,8%. Su anche il carrello della spesaAd aprile 2026, secondo le stime preliminari, l’inflazione in Italia sale a +2,8%, sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici (+9,5% da -2,1%) e degli alimen ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web