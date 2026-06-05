Scarichi abusivi in un' azienda | scatta la denuncia per l' amministratore della società

I carabinieri del Nucleo forestale di Cori hanno denunciato l’amministratore di un’azienda dopo aver scoperto scarichi abusivi presso la sede operativa. Durante un controllo, sono stati rilevati scarichi non autorizzati provenienti dall’attività aziendale. L’indagine è ancora in corso per verificare l’entità e la natura degli scarichi illegali. Nessuna altra informazione è stata resa nota in merito alle eventuali sanzioni o ai materiali coinvolti.

Un controllo sugli scarichi abusivi ha portato i carabinieri del Nucleo forestale di Cori a effettuare un accertamento nella sede operativa di un'azienda del territorio. Si tratta di un'azienda che opera nel settore del rifacimento e realizzazione di impianti elettrici e di manutenzione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rifiuti edili senza tracciabilità e scarichi abusivi nel torrente, quattro denunce dopo gli appostamenti della MunicipaleNegli ultimi sette giorni, la Polizia Municipale di Messina ha condotto intensi controlli lungo tutta la città, dal nord fino al sud.

Scarichi abusivi e zero permessi: sigilli all'autolavaggioLa polizia locale della Città metropolitana, in collaborazione con i tecnici di ARPAE, ha messo sotto sequestro un autolavaggio nella zona...

Temi più discussi: Blitz ad Andria: capannoni abusivi, scarichi tossici e lavoro nero in una marmeria; Arriva l’estate, diga dell'Angitola sotto osservazione: sopralluogo della Regione e del Comune di Pizzo contro l’inquinamento · ilvibonese.it; Baracche, rifiuti abusivi e minacce. La città fantasma sotto il ponte all’Indiano: Una casa? Per noi è impossibile; Stretta sui camper abusivi: arrivano più controlli, bonus per i campeggi e totem informativi.

I militari hanno denunciato l’Amministratore Unico. #Cori #Cronaca #InPrimoPiano #Carabinieri x.com

Dopo un trasloco dall'INFERNO, posso chiedere indietro il mio deposito cauzionale? reddit

Rifiuti scaricati in una discarica abusiva, mezzo sequestrato e denunciaOperazione congiunta della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale di Siracusa, contro l’abbandono di rifiuti. Nei giorni scorsi, i rispettivi nuclei di polizia ambientale hanno condotto con ... siracusaoggi.it

Scarichi industriali abusivi nel Magra dentro un parco naturaleVernici, lubrificanti e oli combustibili sarebbero stati scaricati direttamente all'interno del fiume Magra. La Capitaneria di Porto della Spezia ha denunciato 13 persone, titolari di attività che ... ansa.it