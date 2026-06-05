Una ragazza di 15 anni ha vinto gli Europei femminili di scacchi, mentre un'altra giocatrice si è classificata settima e si qualifica per la prossima Coppa del Mondo. La competizione si svolge in Ucraina, in un contesto di eventi eccezionali, dopo che in precedenza erano stati conquistati gli Europei Open da un altro giocatore ucraino.

Dopo gli Europei Open vinti da Roman Dehtiarov, vanno in Ucraina anche gli Europei femminili, e di nuovo in circostanze straordinarie. A Batumi, in Georgia, dopo gli 11 turni di svolgimento del torneo continentale a vincere è, infatti, Anastasiia Hnatyshyn, di 15 anni. Partita con il 76° più alto ELO della lista partecipanti (detto in altri termini: non era neanche tra le outsider), è pressoché sempre riuscita a superare avversarie molto più quotate nel corso del torneo fino a portarlo a casa nella giornata odierna con 911. Il suo successo ha del clamoroso per diversi motivi. In ordine sparso: l’età, innanzitutto. I 16 anni li deve ancora compiere (è del 2010). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: Anastasiia Hnatyshyn vince gli Europei femminili a 15 anni. Zimina 7a, sarà in World Cup

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