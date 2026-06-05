Savona rivoluzione rosa | 11 addii e il possibile ritorno di Sogno

A Savona, undici calciatori hanno annunciato che lasceranno la squadra in modo definitivo. Tra loro ci sono giocatori con contratti in scadenza e altri che sono stati liberati dalla società. La decisione riguarda anche alcuni atleti considerati fondamentali, come Raja, che non farà più parte del roster. Si parla anche di un possibile ritorno di un calciatore noto come Sogno, ma ancora non confermato ufficialmente.

Chi sono gli undici calciatori che lasceranno definitivamente il Savona?. Perché la dirigenza ha deciso di sacrificare giocatori come Raja?. Come cambierà il centrocampo dopo l'addio di Fossati e Saracco?. Quali nuovi esterni dal territorio genovese arriveranno per rinforzare le fasce?.? In Breve Addii di Fossati, Saracco, Iadanza e Pirotto stravolgono il centrocampo biancoblù.. L'addio a sorpresa di Gabriele Raja colpisce i tifosi dopo la sua crescita.. Interesse per Edoardo Capra e sondaggi su due esterni del territorio genovese.. Santiago Sogno ha vinto la Serie D 20092010 con il club.. Il Savona sfoltisce la rosa: undici addii e il possibile ritorno di Sogno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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