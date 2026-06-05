SATEC, rappresentante di CFO Italia Yachts a Vitulano, ha affermato che i grandi eventi nel settore nautico possono favorire l'interesse dei giovani per vela e mare. Ha sottolineato l’importanza di investimenti nella formazione e di rendere la vela più accessibile per favorire la crescita del settore. Secondo la dichiarazione, coinvolgere i giovani fin dall’infanzia può contribuire a sviluppare il mercato nautico.

"I grandi eventi possono rappresentare un forte motore di sviluppo per la nautica e la vela. Per far crescere il settore è fondamentale avvicinare i giovani al mare fin da piccoli, investendo nella formazione e rendendo la vela sempre più accessibile". Lo ha affermato Susanna Vitulano, CFO di Italia Yachts, intervenendo alla Convention SATEC 2026 organizzata a Borgo Egnazia, a Fasano. Secondo Vitulano, appuntamenti come l'America's Cup e i successi della squadra olimpica italiana possono contribuire a superare la percezione della vela come sport elitario. "La vela sta cambiando anche dal punto di vista tecnologico e questo può renderla più vicina alle nuove generazioni, creando nuove opportunità sia per la pratica sportiva sia per il lavoro nella filiera nautica", ha concluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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SATEC, Vitulano (CFO Italia Yachts): Grandi eventi leva per avvicinare giovani a vela e nautica

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