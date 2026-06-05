Dopo la scadenza dei trent’anni, i canoni di locazione per i Sassi di Matera potrebbero aumentare o cambiare, ma ancora non sono definiti. Il Comune ha annunciato che con i nuovi proventi si garantiranno servizi come manutenzione e sicurezza. La questione delle subconcessioni resta aperta, con il rischio di vuoti normativi a causa di mancanza di regole chiare sulla gestione futura.

Come cambieranno i canoni di locazione dopo la scadenza dei trentennali?. Quali servizi concreti garantirà il Comune con i nuovi proventi?. Perché l'Ufficio Sassi è stato progressivamente indebolito negli ultimi anni?. Cosa rischia l'identità dei Sassi se prevalgono i calcoli contabili?.? In Breve Scadenza subconcessioni trentennali prevista originariamente dalla Legge 771 del 1986. Indebolimento strutturale dell'Ufficio Sassi con riduzione delle unità operative. Canoni di locazione basati su indici ISTAT stabiliti nei primi anni Novanta. Richiesta reinvestimento integrale entrate per tutela e recupero dei Sassi. Il rinnovo delle subconcessioni nei Sassi: la piazza chiede trasparenza e rispetto della Legge 771. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassi di Matera: il nodo delle subconcessioni e il rischio vuoto normativo

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