Nella giornata di oggi, sono stati segnalati voli provenienti da Tel Aviv che atterravano in Sardegna, portando riservisti israeliani. La presenza di unità cinofile e artificieri negli aeroporti è stata confermata. Non sono state divulgate informazioni ufficiali sulle autorità che hanno autorizzato gli arrivi né sui motivi dell’impiego di queste unità. La situazione ha suscitato alcune critiche riguardo alla trasparenza delle operazioni.

Chi ha autorizzato l'arrivo dei voli da Tel Aviv in Sardegna?. Perché sono state schierate unità cinofile e artificieri negli aeroporti?. Quali sono le finalità dei soggiorni coordinati dalla Digos?. Come influirà questo dispiegamento di forze sulla stagione turistica?.? In Breve Arrivo di quattro voli da Tel Aviv verso gli aeroporti di Cagliari e Alghero il 28 maggio.. Scorta della Digos per cento cittadini israeliani partiti da Alghero il 1 giugno.. Interrogazioni parlamentari di Maiorino, Licheri, Perantoni e Cherchi rivolte ai ministri Tajani e Piantedisi.. Pattuglie di vigilanza e unità cinofile dispiegate presso un resort a Santa Margherita di Pula. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, arrivo riservisti israeliani: Todde attacca il segreto

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