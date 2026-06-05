Sanzioni velocità | crollano gli incassi nelle città record nei comuni

Gli incassi derivanti dalle multe per eccesso di velocità sono diminuiti del 50% a Roma rispetto all’anno precedente. Nel frattempo, un piccolo comune con circa 300 abitanti ha raccolto 2 milioni di euro attraverso sanzioni stradali. Questo calo negli incassi si registra in molte città, mentre alcuni piccoli centri ottengono somme significative.

Perché gli incassi di Roma sono crollati del 50% rispetto al 2024?. Come può un comune di 300 abitanti incassare 2 milioni di euro?. Quali nuovi vincoli impone il Ministero per installare gli autovelox?. Perché 7 dispositivi su 10 rischiano di emettere multe nulle?.? In Breve Roma incassa 2,3 milioni contro i 4,8 milioni registrati nel 2024.. Milano perde il 34,8% delle entrate mentre Bari subisce un crollo del 73%.. Colle Santa Lucia genera 2 milioni di euro tra il 2021 e il 2025.. Nuove norme impongono il nulla osta del Prefetto per strade ad alta incidentalità.. Il calo degli incassi autovelox nel 2025: le città perdono entrate mentre i piccoli comuni battono record. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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