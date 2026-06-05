Santa Caterina | allarme truffe agli anziani con finti Carabinieri

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella zona di Santa Caterina sono state segnalate nuove truffe agli anziani, con uomini che si spacciano per Carabinieri. I truffatori chiamano le vittime sostenendo di dover svolgere controlli o verifiche, spesso usando pretesti come problemi di sicurezza o frodi finanziarie. Dopo aver ingannato gli anziani, entrano nelle case, chiedendo documenti o denaro, approfittando della loro vulnerabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come riconoscono i truffatori le persone più vulnerabili del borgo?. Quali pretesti usano i finti Carabinieri per entrare nelle case?. Cosa devono fare i familiari per proteggere immediatamente i propri anziani?. Come può il cittadino verificare l'identità di chi bussa alla porta?.? In Breve Truffatori simulano emergenze o problemi giudiziari riguardanti i familiari dei residenti.. Non consegnare gioielli, denaro o documenti a sconosciuti senza verifica identità.. Contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 in caso di dubbi.. Il sindaco Giuseppe Natale coordina le azioni con la Stazione Carabinieri locale.. Allerta truffe a Santa Caterina: il sindaco Natale avverte i cittadini dai tentativi di inganno agli anziani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

santa caterina allarme truffe agli anziani con finti carabinieri
© Ameve.eu - Santa Caterina: allarme truffe agli anziani con finti Carabinieri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Finti carabinieri in azione: sventate numerose truffe agli anzianiNel fine settimana, nel comune di Chiusano San Domenico, sono stati segnalati almeno dieci tentativi di truffa rivolti a persone anziane.

Allarme truffe: anziani nel mirino di finti nipoti e carabinieri, in un caso bottino da 30mila euroNel Salento, le forze dell’ordine stanno indagando su diverse truffe ai danni di anziani, in alcuni casi con perdite di denaro che raggiungono i...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web