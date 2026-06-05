Santa Caterina | allarme truffe agli anziani con finti Carabinieri
Nella zona di Santa Caterina sono state segnalate nuove truffe agli anziani, con uomini che si spacciano per Carabinieri. I truffatori chiamano le vittime sostenendo di dover svolgere controlli o verifiche, spesso usando pretesti come problemi di sicurezza o frodi finanziarie. Dopo aver ingannato gli anziani, entrano nelle case, chiedendo documenti o denaro, approfittando della loro vulnerabilità.
Come riconoscono i truffatori le persone più vulnerabili del borgo?. Quali pretesti usano i finti Carabinieri per entrare nelle case?. Cosa devono fare i familiari per proteggere immediatamente i propri anziani?. Come può il cittadino verificare l'identità di chi bussa alla porta?.? In Breve Truffatori simulano emergenze o problemi giudiziari riguardanti i familiari dei residenti.. Non consegnare gioielli, denaro o documenti a sconosciuti senza verifica identità.. Contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 in caso di dubbi.. Il sindaco Giuseppe Natale coordina le azioni con la Stazione Carabinieri locale.. Allerta truffe a Santa Caterina: il sindaco Natale avverte i cittadini dai tentativi di inganno agli anziani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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