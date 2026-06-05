San Severo commissariata | al prefetto in quiescenza Francesco Antonio Cappetta le redini del Comune
Il consiglio comunale di San Severo è stato sospeso oggi dal prefetto di Foggia dopo le dimissioni di 13 consiglieri avvenute il 4 giugno. Il prefetto ha affidato temporaneamente le funzioni al commissario prefettizio, il prefetto in quiescenza Francesco Antonio Cappetta. La sospensione è immediata e durerà fino alla nomina di un nuovo consiglio. La gestione comunale proseguirà sotto il commissariamento fino a nuova comunicazione ufficiale.
A seguito delle dimissioni contestuali rassegnate nella giornata del 4 giugno da 13 consiglieri del Comune di San Severo, il prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, con decreto firmato oggi, venerdì 5 giugno, ha disposto la sospensione immediata del Consiglio comunale di San Severo, nelle more. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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