San Severo commissariata | al prefetto in quiescenza Francesco Antonio Cappetta le redini del Comune

Notizia in breve

Il consiglio comunale di San Severo è stato sospeso oggi dal prefetto di Foggia dopo le dimissioni di 13 consiglieri avvenute il 4 giugno. Il prefetto ha affidato temporaneamente le funzioni al commissario prefettizio, il prefetto in quiescenza Francesco Antonio Cappetta. La sospensione è immediata e durerà fino alla nomina di un nuovo consiglio. La gestione comunale proseguirà sotto il commissariamento fino a nuova comunicazione ufficiale.