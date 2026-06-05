A San Severo, 13 consiglieri hanno presentato le dimissioni in seguito alle accuse rivolte dalla sindaca. Un anno fa, la sindaca aveva denunciato di essere stata rinchiusa in una stanza dall'assessore. Le accuse e le accuse reciproche hanno portato alle dimissioni dei consiglieri, che non sono state specificate nel dettaglio. La situazione si è sviluppata nel contesto politico locale, con tensioni tra le parti coinvolte.

Chi è l'assessore accusato di aver chiuso la sindaca in stanza?. Cosa è successo esattamente un anno fa secondo le denunce?. Perché le dimissioni di tredici consiglieri hanno bloccato il comune?. Come influenzeranno le querle legali le prossime elezioni comunali?.? In Breve Rosa Caposiena e altri consiglieri rassegnano le dimissioni interrompendo il mandato iniziato due anni fa.. L'assessore Gigi Marino presenta querela dopo le accuse di condotta impropria alla sindaca.. Le molestie denunciate dalla Colangelo risalirebbero a episodi avvenuti esattamente un anno fa.. Il collasso amministrativo impone ai cittadini di San Severo un nuovo ciclo elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Severo: 13 consiglieri dimessi dopo le accuse della sindaca

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