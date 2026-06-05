San Gemini iniziativa ‘BiblioEstate’ | Sotto il cielo d' estate le storie del nostro territorio prendono vita
A San Gemini si svolge la rassegna letteraria ‘BiblioEstate’ presso la Biblioteca comunale. L’iniziativa si propone di far vivere le storie del territorio sotto il cielo d’estate. La manifestazione prevede incontri e letture dedicate alla cultura locale, con eventi rivolti a diversi pubblici. La programmazione è stata annunciata dall’amministrazione comunale, senza specificare date o dettagli sugli autori coinvolti. La rassegna si inserisce nel calendario estivo della città.
Una rassegna letteraria denominata ‘BiblioEstate’ è in programma nella Biblioteca comunale di San Gemini. Si tratta di una prima edizione che nasce in collaborazione con l'assessorato alla Cultura, rappresentato dall'assessore Micol Burrai. Quattro distinti appuntamenti, calendarizzati tra giugno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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