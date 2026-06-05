San Daniele | il festival Dixit sfida il futuro tra AI e social

Al festival Dixit, a San Daniele, si discute di come l'intelligenza artificiale possa aiutare a preservare i mestieri tradizionali. Durante l’evento, alcuni creator digitali presenteranno contenuti che attrarranno in città circa due milioni di follower. Il focus è su come le nuove tecnologie possano integrare le attività artigianali e culturali locali, coinvolgendo pubblico e professionisti nel futuro della tradizione.

Come può l'intelligenza artificiale salvare i mestieri tradizionali di San Daniele?. Chi sono i creator che porteranno due milioni di follower in città?. Quali strategie digitali possono trasformare un sarto locale in un brand?. Come cambierà il nostro rapporto con le macchine secondo gli esperti?.? In Breve Venerdì 12 giugno apertura con Marcus Orator e Stella di Gleria allo Splendor. Sabato 13 giugno workshop Reclò per sarti e calzolai alle ore 10:30. Francydreams e Alan Mattiassi discutono di gaming e neuroscienze sabato sera. Domenica 14 giugno dibattito su Bitcoin con Marco Costanza e disabilità con Nicolò Vadnjal. Dal 12 al 14 giugno il Cinema Teatro Splendor di San Daniele ospiterà la quarta edizione di Dixit per esplorare il futuro digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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