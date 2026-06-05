Salvini | prelievo sui 20 miliardi di utili per sostenere il Paese
Il governo ha annunciato un prelievo di 20 miliardi di euro sugli utili delle banche per finanziare interventi nel Paese. Restano aperte le domande su come verranno impiegati esattamente questi fondi e perché lo Stato intervenga nel calcolo degli utili bancari. La misura riguarda le modalità di utilizzo delle risorse e l'intervento statale nel settore bancario.
Come verranno utilizzati concretamente i 20 miliardi di euro prelevati?. Perché lo Stato è chiamato in causa nel calcolo degli utili bancari?. Quali banche saranno colpite da questo contributo straordinario?. Come cambierà il Piano Casa grazie ai profitti di Unicredit e Intesa?.? In Breve Utili Unicredit e Intesa San Paolo stimati in 20 miliardi per l'anno in corso. Parte dei guadagni deriva da prestiti coperti da garanzie pubbliche dello Stato. Obiettivo destinare risorse al Piano Casa presentato a Milano. Proposta mira a sostenere imprese e famiglie in difficoltà finanziaria.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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