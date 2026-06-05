Salute mentale | lo SPDC di Giulianova si sposta a Teramo
Lo Spdc di Giulianova sarà trasferito a Teramo a causa di una nuova normativa che impone lo spostamento del servizio psichiatrico. La decisione riguarda l’assistenza ai pazienti e come questa cambierà con il trasferimento. La riorganizzazione si è resa necessaria per adeguarsi alle nuove disposizioni legislative. Non sono state fornite spiegazioni dettagliate su come varierà l’assistenza ai pazienti dopo il trasferimento.
Come cambierà l'assistenza ai pazienti dopo il trasferimento a Teramo?. Perché la nuova normativa impone lo spostamento del servizio psichiatrico?. Quali strutture rimarranno attive nel territorio di Giulianova?. Cosa accadrà alla sede attuale dell'ospedale di Giulianova?.? In Breve Nuova struttura per riabilitazione psichiatrica per ridurre i trasferimenti extraregionali.. Spdc limitato a massimo 16 posti letto secondo standard nazionali.. Centro salute mentale e Centro diurno restano attivi presso Ex Gualandi.. Centro Alzheimer opererà presso il bivio Bellocchio a Giulianova.. La riorganizzazione della salute mentale: il Servizio psichiatrico di Giulianova si sposta a Teramo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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