Salute mentale | lo SPDC di Giulianova si sposta a Teramo

Notizia in breve

Lo Spdc di Giulianova sarà trasferito a Teramo a causa di una nuova normativa che impone lo spostamento del servizio psichiatrico. La decisione riguarda l’assistenza ai pazienti e come questa cambierà con il trasferimento. La riorganizzazione si è resa necessaria per adeguarsi alle nuove disposizioni legislative. Non sono state fornite spiegazioni dettagliate su come varierà l’assistenza ai pazienti dopo il trasferimento.