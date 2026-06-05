Sagra del bisateo a Corte di Piove di Sacco
La “Sagra del Bisateo” si svolge a Corte di Piove di Sacco, organizzata dal Comitato Pro Loco con il patrocinio del Comune. La manifestazione si tiene nel fine settimana e prevede esposizioni, degustazioni e attività per i visitatori. La sagra è un evento annuale che coinvolge la comunità locale e attira anche visitatori da fuori regione. La partecipazione è gratuita e comprende iniziative culturali e gastronomiche.
Il Comitato Pro Loco Corte, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Piove di Sacco, organizza la tradizionale “Sagra del Bisateo”. ? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?La manifestazione si svolge in Piazzale della Brenta a Corte di Piove di Sacco nei fine settimana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Si parla di: Sagra del bisateo a Corte di Piove di Sacco dal 4 al 21 giugno 2026.
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