Sagra del bisateo a Corte di Piove di Sacco

Notizia in breve

La “Sagra del Bisateo” si svolge a Corte di Piove di Sacco, organizzata dal Comitato Pro Loco con il patrocinio del Comune. La manifestazione si tiene nel fine settimana e prevede esposizioni, degustazioni e attività per i visitatori. La sagra è un evento annuale che coinvolge la comunità locale e attira anche visitatori da fuori regione. La partecipazione è gratuita e comprende iniziative culturali e gastronomiche.