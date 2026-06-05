Ruba una borsa in un negozio del centro e fa cadere la vittima nella fuga | arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro e aver fatto cadere la vittima durante la fuga. Gli agenti della Squadra Volanti hanno fermato il sospetto e lo hanno accusato di rapina impropria e di aver utilizzato indebitamente delle carte di credito. L’arresto è stato eseguito poco dopo l’episodio. La vittima non ha riportato ferite gravi.
Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Salerno hanno arrestato S.M.E.A. con le accuse di rapina impropria e indebito utilizzo di carte di credito. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo si era introdotto in un esercizio commerciale del centro cittadino, da cui aveva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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