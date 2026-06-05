Ruba una borsa in un negozio del centro e fa cadere la vittima nella fuga | arrestato

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro e aver fatto cadere la vittima durante la fuga. Gli agenti della Squadra Volanti hanno fermato il sospetto e lo hanno accusato di rapina impropria e di aver utilizzato indebitamente delle carte di credito. L’arresto è stato eseguito poco dopo l’episodio. La vittima non ha riportato ferite gravi.