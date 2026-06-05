Romito trascinato dalle onde non riesce a tornare a riva | 17enne salvato da capitaneria di porto e vigili del fuoco

Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni è stato trascinato dalle onde mentre si trovava sul Romito nel pomeriggio di oggi. Non è riuscito a tornare a riva e è stato soccorso in mare dalla capitaneria di porto e dai vigili del fuoco della sezione navale. L’intervento di salvataggio è avvenuto in modo tempestivo, ma non sono stati resi noti altri dettagli sulle condizioni del giovane o sulle circostanze dell’incidente.