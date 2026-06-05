Romito trascinato dalle onde non riesce a tornare a riva | 17enne salvato da capitaneria di porto e vigili del fuoco
Un ragazzo di 17 anni è stato trascinato dalle onde mentre si trovava sul Romito nel pomeriggio di oggi. Non è riuscito a tornare a riva e è stato soccorso in mare dalla capitaneria di porto e dai vigili del fuoco della sezione navale. L’intervento di salvataggio è avvenuto in modo tempestivo, ma non sono stati resi noti altri dettagli sulle condizioni del giovane o sulle circostanze dell’incidente.
Momenti di grande apprensione sul Romito nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, dove un 17enne è stato soccorso e salvato in mare dalla capitaneria di porto e dai vigili del fuoco della sezione navale. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe tuffato in mare a punta Pacchiano. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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