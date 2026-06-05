Roma uccisa la madre | il figlio la nasconde in un manufatto di cemento

Una donna è stata trovata morta e il suo corpo nascosto in un manufatto di cemento. Secondo le prime ricostruzioni, il figlio avrebbe avuto un violento scontro con la madre prima di ucciderla. Dopo l’omicidio, l’uomo avrebbe nascosto il corpo all’interno di una struttura di cemento, rendendo difficile il ritrovamento. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause e i dettagli dell’accaduto.

Cosa ha scatenato lo scontro violento tra madre e figlio?. Come è stato possibile nascondere il corpo in quel manufatto?. Quali prove tecniche sta raccogliendo la Procura sul luogo del delitto?. Perché l'uomo ha deciso di confessare subito il femminicidio?.? In Breve Lite violenta tra uomo di 48 anni e madre di 78 anni. Corpo rinvenuto in manufatto di cemento a San Vittorino. Procuratore aggiunto Maurizio Arcuri coordina le indagini sul femminicidio. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del conflitto familiare. Un uomo di 48 anni arrestato a San Vittorino per l’omicidio della madre. Un uomo di 48 anni è stato fermato dai Carabinieri a San Vittorino, nella zona periferica di Roma, dopo aver ucciso la madre di 78 anni durante un violento scontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Roma, uccide la madre e nasconde il corpo: arrestato 48enne. La donna era scomparsa da tempo

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