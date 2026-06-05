Roma Lyles vola nei 100 metri | crono da 9?88 al Golden Gala
L'americano ha corso i 100 metri in 9,88 secondi al Golden Gala, stabilendo un nuovo record personale. Sul podio sono saliti altri due atleti, ma i loro tempi non sono stati comunicati. La performance ha attirato l'attenzione del pubblico, che ha applaudito intensamente. La gara si è svolta in una pista affollata, con molti spettatori che hanno seguito con entusiasmo la corsa. Nessuna altra informazione sui tempi degli altri atleti o sui dettagli della competizione è stata resa nota.
Chi sono gli atleti che hanno seguito Lyles sul podio?. Come ha influenzato il pubblico la prestazione dell'americano?. Quale record nazionale è stato stabilito durante la gara?. Quanto influirà questo crono sulle prossime sfide internazionali?.? In Breve Eseme secondo con 9"94 e nuovo record nazionale per il Camerun. Letsile Tebogo terzo alla gara con cronometro di 9"95. L'energia del pubblico di Roma ha influenzato la prestazione di Lyles. I tempi di Eseme e Tebogo confermano l'ascesa tecnica del circuito. Lyles domina i 100 metri al Golden Gala con un crono di 988. Noah Lyles ha conquistato la prova dei 100 metri al Golden Gala di Roma con un tempo di 988, segnando la sua migliore prestazione mondiale della stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Noah Lyles al Golden Gala: il re dei 100 metri infiamma RomaDurante la 46ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea, si è esibito il campione olimpico Noah Lyles, noto per le sue vittorie nei 100 metri.
Golden Gala Pietro Mennea 2026: 43 ori olimpici e mondiali a Roma il 4 giugno. Lyles, Jacobs e Tebogo nei 100 metriIl Golden Gala Pietro Mennea 2026 si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma il 4 giugno, con la partecipazione di atleti di livello internazionale.
Temi più discussi: Diaz, Fabbri e Sioli trionfano al Golden Gala 2026, grande spettacolo alla Diamond League di Roma • Atletica; Atletica, Golden Gala: Noah Lyles sbarca a Roma; Golden Gala: Lyles vince i 100 metri, Jacobs scende sotto i 10 secondi; Golden Gala: Lyles vince i 100 metri, Jacobs scende sotto i 10 secondi.
Lyles Re dei 100m al Golden Gala! Jacobs vola sotto i 10 secondi! Lyles vince i 100m al Golden Gala con 9,88s. Jacobs scende sotto i 10 secondi (9,99s) in una gara di alto livello. Un risultato significativo che conferma l'eccellenza dello sprint mondiale a R x.com
La gara regina dei 100 metri ha visto il ritorno di Marcell Jacobs al Golden Gala di Roma. Il Campione Olimpico di Tokyo 2021 dopo un lunghissimo infortunio è tornato a misurarsi contro i più grandi, senza sfigurare. A vincere è Noah Lyles con 9.88, ma Marce facebook
Golden Gala, tripletta azzurra a Roma: Diaz-Fabbri-Sioli. Lyles vince i 100, cresce JacobsNella 46ª edizione del Golden Gala, l'Italia vince nel triplo, nell'alto e nel peso. Lo statunitense vola sui 100 in 988, Marcell 5° in 999: Bravo a metà. Serata no per Battocletti ... gazzetta.it
Lyles domina i 100 metri al Golden Gala, Jacobs scende sotto i 10 secondiAl Golden Gala di Roma, l'atleta statunitense Noah Lyles ha trionfato in modo perentorio nei 100 metri, conquistando la vittoria con un tempo eccezionale di 9,88 secondi. La prestigiosa competizione, ... it.blastingnews.com