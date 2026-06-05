Roma Lyles vola nei 100 metri | crono da 9?88 al Golden Gala

Notizia in breve

L'americano ha corso i 100 metri in 9,88 secondi al Golden Gala, stabilendo un nuovo record personale. Sul podio sono saliti altri due atleti, ma i loro tempi non sono stati comunicati. La performance ha attirato l'attenzione del pubblico, che ha applaudito intensamente. La gara si è svolta in una pista affollata, con molti spettatori che hanno seguito con entusiasmo la corsa. Nessuna altra informazione sui tempi degli altri atleti o sui dettagli della competizione è stata resa nota.