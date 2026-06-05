Roma la pompa truccata al Pigneto che faceva pagare carburante mai erogato

I Finanzieri di Roma hanno scoperto una pompa di carburante al Pigneto modificata per far pagare carburante mai erogato. La pompa, installata in un distributore, era stata alterata con dispositivi elettronici per ingannare i clienti e il sistema di pagamento. Sono in corso verifiche per accertare eventuali altre irregolarità e coinvolgimenti di altri distributori. Non sono stati resi noti dettagli sulle sanzioni o sugli eventuali clienti coinvolti.

Roma, 5 giugno 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un accesso ispettivo presso un impianto di distribuzione di carburanti situato nel quartiere Pigneto, nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria a contrasto delle irregolarità nel settore delle accise e della disciplina dei prezzi. L’intervento, condotto dai militari del 5° Nucleo Operativo Metropolitano, è stato focalizzato sulla verifica della regolarità delle strumentazioni e sulla corretta esposizione dei prezzi al pubblico. Gli accertamenti hanno permesso di riscontrare l’alterazione del misuratore fiscale di una delle pompe di erogazione, mediante la manomissione dei sigilli e dei componenti interni della colonnina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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