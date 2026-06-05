Roma incidente a viale Trastevere | scontro taxi-auto tram bloccato e viabilità nel caos

Oggi nel tardo pomeriggio si è verificato un incidente a viale Trastevere, nel centro di Roma. Un taxi e un’auto si sono scontrati sulla corsia preferenziale vicino al civico 91. L’impatto ha causato il blocco di un tram e ha provocato disagi alla circolazione, con traffico in tilt nella zona. Sono in corso le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti.

Roma, 5 giugno 2026 – Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a viale Trastevere, nel cuore di Roma. Un taxi e un’auto si sono scontrati sulla corsia preferenziale all’altezza del civico 91, nel popolare quartiere della movida capitolina. Lo schianto è avvenuto intorno alle 19.20 e ha coinvolto una Toyota e un’ Audi A3. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Roma Capitale e un’ambulanza. Tram 8 bloccato dopo l’incidente. A causa dell’incidente è rimasto bloccato il tram 8, la linea che collega piazza Venezia a via del Casaletto. Il mezzo è finito fuori servizio e i passeggeri sono stati fatti scendere in attesa della navetta sostitutiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Incidente mortale a Roma, scontro tra un'auto e una minicar: la vittima è un 17enne

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