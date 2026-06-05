Matteo Arnaldi si è ritirato dal torneo di Roland Garros a causa di un virus influenzale. Il giocatore, 25 anni, ha abbandonato il campo nelle ultime ore, impedendogli di proseguire la competizione. Al suo posto, Flavio Cobolli è passato in finale senza dover scendere in campo. Il medico ha spiegato che l'infezione ha causato un improvviso peggioramento delle condizioni di Arnaldi, rendendo impossibile la sua partecipazione.

Matteo Arnaldi si ritira dal Roland Garros e Flavio Cobolli vola in finale senza giocare. Il 25enne ligure è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus influenzale accusato nelle ultime ore. La notizia è arrivata a pochi minuti dall’inizio della partita, fissata per le ore 19. Cobolli raggiunge così Zverev nella finale del Roland Garros, che si svolgerà domenica 7 giugno sul Philippe-Chatrier e da lunedì prossimo esordirà nella top ten del ranking Atp. Cosa può avere provocato i disturbi di Arnaldi? Arnaldi si ritira, ipotesi virus: parla il medico-fisiatra. “Ha battuto ogni record di ore giocate per arrivare a una semifinale Slam nella storia e gli sforzi fisici massimali rendono più vulnerabili alle infezioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Roland Garros, niente derby italiano: Arnaldi si ritira, il medico spiega cosa può essere successo

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L'Italia fa la storia al Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi ai quarti di finale

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