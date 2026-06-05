Roland Garros | Bolelli-Vavassori fuori nella semifinale di doppio maschile

Da firenzepost.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati in semifinale nel torneo di doppio maschile a Roland Garros 2026. La partita si è conclusa con la loro sconfitta, interrompendo così la loro corsa nel secondo slam stagionale. Il torneo si svolge a Parigi e si concluderà domenica 7 giugno.

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PARIGI – Si ferma in semifinale la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori al Roland Garros 2026, seconda prova stagionale del Grande Slam, in programma fino a domenica 7 giugno a Parigi. Gli azzurri cedono alla coppia composta dello spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-4 in un’ora e 55 minuti. Il match è stato in parte condizionato da un problema fisico per Bolelli a metà del primo set. GranollersZeballos, campioni in carica a Parigi, puntano a diventare i primi a trionfare nel doppio maschile per due anni di fila dopo i tedeschi Kevin Krawietz e Andreas Mies (2019-2020). Domani, sabato 6 giugno, si giocheranno il trofeo con la formazione composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten (entrambi n. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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