Arnaldi si è ritirato prima della semifinale di Roland Garros, permettendo a Cobolli di accedere direttamente alla finale senza giocare. La partita tra i due italiani, molto attesa dagli appassionati, non si è disputata a causa del ritiro di Arnaldi. La finale del torneo sarà quindi tra Cobolli e il suo avversario, senza ulteriore confronto tra i due italiani.

Tempo di lettura: < 1 minuto La sfida tutta italiana che aveva acceso l’entusiasmo degli appassionati non si giocherà. Matteo Arnaldi è stato costretto a dare forfait pochi minuti prima della semifinale del Roland Garros contro Flavio Cobolli a causa di un virus che lo ha messo ko. Il tennista ligure, protagonista di uno straordinario percorso nel torneo parigino, ha dovuto rinunciare alla sfida più importante della sua carriera recente per le condizioni fisiche non compatibili con l’impegno agonistico. Una decisione inevitabile che ha promosso direttamente Cobolli alla finale dello Slam francese dove il tennista romano affronterà il tedesco Zverev che ha battuto J akub Mensik per 7-5 6-2 3-6 6-3. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Anteprima24.it - Roland Garros, Arnaldi si ritira: Cobolli in finale senza giocare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Colpo di scena al Roland Garros: Arnaldi si ritira, Cobolli in finale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Clamoroso al Roland Garros, Arnaldi si ritira a causa di un virus: Cobolli in finale

Leggi anche: Roland Garros, non si gioca il derby italiano: Arnaldi si ritira per un virus. Cobolli è in finale contro Zverev

Temi più discussi: L'Italia sogna al Roland Garros, Arnaldi-Cobolli-Berrettini ai quarti; Dal Campo 6 al Philippe-Chatrier, da Parigi a Parigi: Cobolli e Arnaldi si ritrovano al Roland Garros. In palio c'è la finale; In semifinale al Roland Garros si affronteranno Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli; Venerdì azzurro: quando si gioca il derby Arnaldi-Cobolli. E c'è anche il doppio Vavassori-Bolelli.

ARNALDI SI RITIRA Colpo di scena al Roland Garros: Arnaldi è costretto al ritiro a causa di un virus e salta così il derby italiano. A staccare il pass per la finale è Flavio Cobolli? #Tuttosport x.com

Roland Garros Doppio Misto QF: Roger-Vasselin/Siegemund battono [4] Skupski/Krawczyk, 7-6(5) 7-5 reddit

Matteo Arnaldi sta male e si ritira dal Roland Garros, Flavio Cobolli è in finale senza giocareMatteo Arnaldi si è ritirato prima di giocare la semifinale del Roland Garros contro Flavio Cobolli che ora sfiderà Zverev nell'ultimo atto ... fanpage.it

Clamoroso al Roland Garros, Arnaldi si ritira a causa di un virus: Cobolli in finaleIl tennista ligure è costretto ad arrendersi senza scendere in campo: ecco cos’è successo. La finale sarà Coboli-Zverev ... ilgiornale.it