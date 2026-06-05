Roland Garros Agassi sconvolto da ritiro Arnaldi | lo shock in diretta

Notizia in breve

Durante il torneo di Roland Garros, un tennista italiano si è ritirato prima della semifinale del singolare maschile a causa di un virus che lo ha colpito nelle ore precedenti. L’assenza ha impedito di disputare l’incontro previsto. Un ex campione ha espresso dispiacere per il ritiro, che ha causato sorpresa tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La partita non si è svolta e non sono stati comunicati dettagli sul suo stato di salute.