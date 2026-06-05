Roland Garros Agassi sconvolto da ritiro Arnaldi | lo shock in diretta
Durante il torneo di Roland Garros, un tennista italiano si è ritirato prima della semifinale del singolare maschile a causa di un virus che lo ha colpito nelle ore precedenti. L’assenza ha impedito di disputare l’incontro previsto. Un ex campione ha espresso dispiacere per il ritiro, che ha causato sorpresa tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La partita non si è svolta e non sono stati comunicati dettagli sul suo stato di salute.
(Adnkronos) – Andre Agassi 'disperato' per Matteo Arnaldi. Oggi, venerdì 5 giugno, il tennista azzurro è stato costretto a ritirarsi prima di scendere in campo nella semifinale del Roland Garros 2026, a causa di un virus che lo ha colpito nelle ore precedenti. Flavio Cobolli è così volato in finale, dove troverà Alexander Zverev, senza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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