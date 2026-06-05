Roland Garros 2026 Arnaldi fermato dall’influenza | si ritira e Cobolli va in finale

Matteo Arnaldi si è ritirato dal torneo di Parigi a causa di un’influenza, permettendo a Flavio Cobolli di accedere direttamente alla finale. La partita tra Arnaldi e l’avversario non si è disputata. Cobolli non ha dovuto affrontare ulteriori incontri per raggiungere la fase decisiva. La decisione di Arnaldi è stata comunicata prima dell’inizio del match. La finale si svolgerà senza la partecipazione di Arnaldi, che si era qualificato precedentemente.

Parigi, 5 giugno 2026 – Matteo Arnaldi si è ritirato dal Roland Garros 2026, Flavio Cobolli vola in finale senza giocare. Oggi, venerdì 5 giugno, il tennista azzurro, come riportato da SkySport, è stato costretto a ritirarsi a causa di un attacco influenzale accusato nelle ultime ore, non riuscendo a scendere in campo nella semifinale in programma questa sera. La notizia è arrivata a pochi minuti dall’inizio della partita, fissata per le ore 19. Cobolli raggiunge così Zverev nella finale del Roland Garros, che si svolgerà domenica 7 giugno sul Philippe-Chatrier e da lunedì prossimo esordirà nella top ten del ranking Atp. Nella prima semifinale invece Zverev ha battuto Jakub Mensik in quattro set, tornando così in una finale Slam e coltivando il sogno di vincere il primo titolo Slam della carriera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ROLAND GARROS, BERRETTINI SCOPPIA IN LACRIME DOPO L'INFORTUNIO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Arnaldi si ritira: Cobolli è in finale al Roland Garros

Roland Garros, Arnaldi si ritira: Cobolli in finale senza giocareArnaldi si è ritirato prima della semifinale di Roland Garros, permettendo a Cobolli di accedere direttamente alla finale senza giocare.

Temi più discussi: L'Italia sogna al Roland Garros, Arnaldi-Cobolli-Berrettini ai quarti; Roland Garros 2026 | Arnaldi - Cobolli in chiaro sul NOVE; Storico Roland Garros: Arnaldi, Berrettini e Cobolli, tre italiani ai quarti; Roland Garros 2026, un italiano in finale: la favola (e la semifinale) di Arnaldi e Cobolli: dall'Under 14 a Parigi. Berrettini si ritira in lacrime: Triste e deluso.

#RolandGarros 2026, la finale Cobolli-Zverev in diretta sul Nove Salta la storica semifinale tutta italiana complice il forfait di Arnaldi. Domenica 7 giugno la sfida per il titolo contro il favorito Zverev x.com

Finale del Roland-Garros 2026, Singolare Maschile reddit

Cobolli-Arnaldi, diretta Roland Garros: salta il derby azzurro, il motivo e chi andrà in finalePer il secondo anno consecutivo un tennista italiano si giocherà la finale dello slam parigino: il romano ed il sanremese si giocano il pass ... tuttosport.com

Roland Garros 2026, forfait di Arnaldi: Cobolli in finale contro ZverevMatteo Arnaldi, Parigi, 3 giugno 2026 (AP Photo/Christophe Ena) Matteo Arnaldi si ritira prima ... msn.com