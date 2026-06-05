Roland Garros 2026 Arnaldi fermato dall’influenza | si ritira e Cobolli va in finale

Da cdn.ilfaroonline.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Arnaldi si è ritirato dal torneo di Parigi a causa di un’influenza, permettendo a Flavio Cobolli di accedere direttamente alla finale. La partita tra Arnaldi e l’avversario non si è disputata. Cobolli non ha dovuto affrontare ulteriori incontri per raggiungere la fase decisiva. La decisione di Arnaldi è stata comunicata prima dell’inizio del match. La finale si svolgerà senza la partecipazione di Arnaldi, che si era qualificato precedentemente.

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Parigi, 5 giugno 2026 – Matteo Arnaldi si è ritirato dal Roland Garros 2026, Flavio Cobolli vola in finale senza giocare. Oggi, venerdì 5 giugno, il tennista azzurro, come riportato da SkySport, è stato costretto a ritirarsi a causa di un attacco influenzale accusato nelle ultime ore, non riuscendo a scendere in campo nella semifinale in programma questa sera. La notizia è arrivata a pochi minuti dall’inizio della partita, fissata per le ore 19. Cobolli raggiunge così Zverev nella finale del Roland Garros, che si svolgerà domenica 7 giugno sul Philippe-Chatrier e da lunedì prossimo esordirà nella top ten del ranking Atp. Nella prima semifinale invece Zverev ha battuto Jakub Mensik in quattro set, tornando così in una finale Slam e coltivando il sogno di vincere il primo titolo Slam della carriera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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