Rogo vicino ai serbatoi a Castel Volturno | fiamme e allarme Q8
Un incendio si è sviluppato vicino ai serbatoi di carburante di un distributore Q8 a Castel Volturno. Le fiamme si sono propagate in prossimità delle cisterne, generando timori di esplosione. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a contenere le fiamme e prevenire un'esplosione. Le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite. Sul posto sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
Cosa ha scatenato le fiamme così vicino ai serbatoi di carburante?. Come hanno fatto i Vigili del Fuoco a evitare l'esplosione?. Quali indagini tecniche cercheranno l'origine del rogo presso la Q8?. Perché l'intervento della Protezione Civile è stato decisivo per la sicurezza?.? In Breve Incendio scoppiato alle 16:36 del 5 giugno 2026 sulla SS 7 Quater.. Protezione Civile di Castel Volturno ha allertato tempestivamente il 115.. Nessun ferito o intossicato registrato dopo lo spegnimento dei Vigili del Fuoco.. Autorità indagano su guasti tecnici o fattori esterni presso l'area Q8.. Incendio vicino alla pompa Q8 a Castel Volturno: fiamme e pericolo sull’Asse Mediano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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