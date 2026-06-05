Rogo vicino ai serbatoi a Castel Volturno | fiamme e allarme Q8

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato vicino ai serbatoi di carburante di un distributore Q8 a Castel Volturno. Le fiamme si sono propagate in prossimità delle cisterne, generando timori di esplosione. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a contenere le fiamme e prevenire un'esplosione. Le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite. Sul posto sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.