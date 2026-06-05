Rkc Asi Rental Kart i piloti pratesi fanno bella figura
I piloti pratesi hanno partecipato alla finale nazionale Rkc Asi Rental Kart e hanno ottenuto risultati positivi. La competizione si è svolta il 5 giugno 2026 e ha visto coinvolti diversi concorrenti provenienti da varie regioni. I partecipanti locali si sono distinti per le loro prestazioni durante la gara, senza però ottenere piazzamenti sul podio. La manifestazione si è conclusa senza incidenti e con la consegna dei premi ai vincitori.
Prato, 5 giugno 2026 – Buona performance dei piloti pratesi alla finale nazionali Rkc Asi Rental Kart. Una tre-giorni organizzata al meglio sotto il sole pugliese di Martina Franca. Nella categoria Light 75kg Federico Biagioli (già campione nazionale nel 2023) si piazza 33º nella classifica generale su un totale di 90 piloti con un appunto del terzo posto in Finale B. Nella Medium 85kg, Lorenzo Nistri è secondo nella classifica generale su un totale di 80 piloti con un appunto del primo posto in Prefinale C e terzo posto nella Finale A. Fabio Bertinialla sua prima apparizione in una finale nazionale, 40esimo e un appunto con un 12º posto in Finale B. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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