rkc asi rental kart i piloti pratesi fanno bella figura

Notizia in breve

I piloti pratesi hanno partecipato alla finale nazionale Rkc Asi Rental Kart e hanno ottenuto risultati positivi. La competizione si è svolta il 5 giugno 2026 e ha visto coinvolti diversi concorrenti provenienti da varie regioni. I partecipanti locali si sono distinti per le loro prestazioni durante la gara, senza però ottenere piazzamenti sul podio. La manifestazione si è conclusa senza incidenti e con la consegna dei premi ai vincitori.