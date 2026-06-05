Rinviati a giudizio Andrea Purgatori clamorosa svolta a tre anni dalla morte

Da caffeinamagazine.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quattro medici sono stati rinviati a giudizio in relazione alla morte di Andrea Purgatori, giornalista e autore televisivo deceduto nel luglio 2023. La decisione arriva a tre anni dalla scomparsa e riguarda un procedimento penale che coinvolge i medici per presunte responsabilità nel decorso clinico del giornalista. Il processo dovrà ora stabilire eventuali negligenze o errori medici che avrebbero contribuito alla sua morte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quattro medici dovranno affrontare un processo per la morte di Andrea Purgatori, giornalista e autore tv scomparso nel luglio 2023. La gup di Roma Paola Petti, dopo una lunga udienza con tutte le parti, ha disposto il rinvio a giudizio: l’accusa è omicidio colposo. In aula, ora, si entrerà nel merito di diagnosi, terapie e scelte cliniche adottate nelle settimane precedenti al decesso. La giudice ha anche autorizzato la citazione come responsabili civili delle strutture sanitarie in cui Purgatori è stato ricoverato, oltre a una compagnia assicurativa ammessa nel procedimento. Tra i soggetti indicati figurano due cliniche private e, come datore di lavoro di uno degli imputati, anche il Policlinico Umberto I. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

rinviati a giudizio andrea purgatori clamorosa svolta a tre anni dalla morte
© Caffeinamagazine.it - “Rinviati a giudizio”. Andrea Purgatori, clamorosa svolta a tre anni dalla morte
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morte di Andrea Purgatori, 4 medici rinviati a giudizio

Morte di Andrea Purgatori, rinviati a giudizio quattro mediciIl gup di Roma ha deciso di rinviare a giudizio quattro medici che avevano in cura il giornalista Andrea Purgatori, deceduto il 19 luglio 2023.

Temi più discussi: Morte Andrea Purgatori, quattro medici a processo; Morte di Andrea Purgatori, quattro medici rinviati a giudizio; Morte Andrea Purgatori, quattro medici a processo; Morte Andrea Purgatori, quattro medici a processo.

andrea purgatori rinviati a giudizio andreaMorte di Andrea Purgatori, quattro medici rinviati a giudizio: l'accusa è gravissimaRinvio a giudizio per quattro medici e processo sulla presunta catena di errori clinici nelle cure che hanno portato alla morte di Andrea Purgatori. notizie.it

andrea purgatori rinviati a giudizio andreaMedici a processo per la morte di Andrea Purgatori: il rinvio a giudizio a RomaQuattro medici sono stati rinviati a giudizio a Roma per la morte di Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2026. Tra gli indagati figurano un radiologo, un cardiologo e due membri della equipe; il ... notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web