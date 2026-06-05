rinviati a giudizio andrea purgatori clamorosa svolta a tre anni dalla morte

Quattro medici sono stati rinviati a giudizio in relazione alla morte di Andrea Purgatori, giornalista e autore televisivo deceduto nel luglio 2023. La decisione arriva a tre anni dalla scomparsa e riguarda un procedimento penale che coinvolge i medici per presunte responsabilità nel decorso clinico del giornalista. Il processo dovrà ora stabilire eventuali negligenze o errori medici che avrebbero contribuito alla sua morte.

Quattro medici dovranno affrontare un processo per la morte di Andrea Purgatori, giornalista e autore tv scomparso nel luglio 2023. La gup di Roma Paola Petti, dopo una lunga udienza con tutte le parti, ha disposto il rinvio a giudizio: l’accusa è omicidio colposo. In aula, ora, si entrerà nel merito di diagnosi, terapie e scelte cliniche adottate nelle settimane precedenti al decesso. La giudice ha anche autorizzato la citazione come responsabili civili delle strutture sanitarie in cui Purgatori è stato ricoverato, oltre a una compagnia assicurativa ammessa nel procedimento. Tra i soggetti indicati figurano due cliniche private e, come datore di lavoro di uno degli imputati, anche il Policlinico Umberto I. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Morte di Andrea Purgatori, rinviati a giudizio quattro mediciIl gup di Roma ha deciso di rinviare a giudizio quattro medici che avevano in cura il giornalista Andrea Purgatori, deceduto il 19 luglio 2023.

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