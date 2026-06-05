Rigamonti via libera all’Union Brescia | lo stadio affidato fino al 2029

La commissione tecnica ha approvato l’assegnazione dello stadio di Mompiano all’Union Brescia fino al 2029. La decisione è arrivata venerdì 5 giugno, dopo aver valutato l’unica proposta presentata per la concessione in uso esclusivo dell’impianto. La proposta riguarda l’utilizzo dello stadio per le attività calcistiche dell’Union Brescia nei prossimi anni. La documentazione e i dettagli sono stati esaminati dalla commissione prima di arrivare alla decisione finale.

L’Union Brescia si prende il Rigamonti. Nella giornata di venerdì 5 giugno la commissione tecnica nominata dal Comune di Brescia ha concluso la valutazione dell’unica proposta arrivata per la concessione in uso esclusivo dello stadio di Mompiano, destinato all’attività calcistica per le prossime. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Union Brescia - Lecco, 23ª Giornata Campionato Primavera 2

Notizie e thread social correlati

Rigamonti sold out per Union Brescia-Salernitana, lo stadio sarà tutto biancoazzurroLo stadio Mario Rigamonti è tutto esaurito per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Salernitana, in programma questa...

Brescia, trionfo al Rigamonti: l’Union vola in finale!L'Union ha conquistato la finale al Rigamonti grazie a un gol nel recupero, che ha deciso la partita contro la Salernitana.

Temi più discussi: Brescia-Ascoli, biglietti in prelazione fino alla mezzanotte di sabato 30; Rigamonti sold out per Union Brescia-Salernitana, lo stadio sarà tutto biancoazzurro; IL RIGAMONTI È SOLD OUT!; Serie C, finale playoff Union Brescia-Ascoli sospesa al 61' per la pioggia sull'1-1.

Union Brescia, via alla vendita libera per la sfida con la Salernitana elivebrescia.tv/union-brescia-… via @ÈliveBrescia TV #Brescia #elive #Biglietti #Playoff #SerieC #UnionBrescia #salernitana x.com

Rigamonti, via libera all’Union Brescia: lo stadio affidato fino al 2029L’Union Brescia si prende il Rigamonti. Nella giornata di venerdì 5 giugno la commissione tecnica nominata dal Comune di Brescia ha concluso la valutazione dell’unica proposta arrivata per la concessi ... bresciatoday.it

Conto alla rovescia per Ascoli-Union Brescia: maxischermo al Rigamonti dopo il divieto di trasfertaIl momento decisivo si sta avvicinando, e cresce il fermento per la finalissima di ritorno dei playoff di Serie C, che decreterà chi, tra Ascoli e Union Brescia, verrà promossa in Serie B: l'appuntame ... tuttomercatoweb.com