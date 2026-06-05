Un incontro tra professionisti e imprese si è svolto ad Aversa per discutere della riforma del TFR e del Fondo Tesoreria dell’Inps. Durante l’incontro sono stati analizzati gli effetti della riforma sulla liquidità delle aziende, gli adempimenti richiesti e le nuove soglie previste. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni o conclusioni raggiunte.

Ad Aversa focus su riforma TFR e Fondo Tesoreria Inps: professionisti e imprese a confronto su liquidità, adempimenti e nuove soglie. AVERSA – “Il versamento del TFR al Fondo Tesoreria Inps rappresenta un tema di grande rilevanza per imprese e professionisti, sia dal punto di vista operativo che sotto il profilo fiscale e previdenziale. È fondamentale fornire ai colleghi un quadro chiaro sugli adempimenti previsti dalla normativa e sugli impatti che questa riforma potrà avere sulla gestione della liquidità aziendale. Il confronto con l’INPS è indispensabile per accompagnare imprese e consulenti in un percorso di corretta applicazione delle nuove disposizioni”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Segui gli aggiornamenti su INPS.

© Puntomagazine.it - Riforma TFR, confronto Inps?commercialisti: impatti per imprese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Commercialisti e Inps a confronto sulla riforma del TFR

Notizie e thread social correlati

Aversa, confronto su investimenti e crescita delle imprese: commercialisti al centro dello sviluppo economicoAd Aversa si è svolto un incontro tra commercialisti e rappresentanti di una società di consulenza finanziaria, focalizzato sulle strategie di...

Tfs e Tfr dipendenti pubblici, l’Inps riduce i tempi di pagamento a 9 mesiL’Inps ha annunciato una riduzione dei tempi di pagamento per il Tfs e il Tfr destinati ai dipendenti pubblici, portandoli a nove mesi.

Temi più discussi: Utili novità per la previdenza complementare; Riforma pensioni, dal 2027 uscita volontaria a 64 anni, ma l’Inps lancia l’allarme; Pensioni, la riforma passa dai fondi e dai conti in ordine; Pensioni 2027, le proposte e idee di Durigon, Fava (INPS), Lucia Anselmi (Covip).

Tfr statali, Inps difende il pagamento dilazionato: In unica soluzione spinge a spese irrazionaliROMA – No al Tfs in un’unica soluzione perché potrebbe far scattare scorciatoie mentali del tipo sono ricco, ora posso spendere. Erogare a rate il trattamento di fine servizio ai dipendenti ... repubblica.it

TFR tra Fondo INPS e previdenza complementare: gli impatti per imprese e lavoratoriLa legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) interviene in modo significativo sulla disciplina del TFR, ridefinendone funzioni e modalità di destinazione tra azienda, Fondo Tesoreria INPS e ... ipsoa.it