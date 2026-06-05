Riforma Schillaci | rischio che i fondi Pnrr restino inutilizzati
La riforma Schillaci rischia di lasciare inutilizzati i fondi del Pnrr destinati alle Case di Comunità. Le strutture temono di diventare spazi vuoti senza risorse adeguate. La Lega propone modelli contrattuali specifici per i medici di famiglia, ma non ci sono ancora dettagli concreti sui meccanismi di finanziamento. La questione centrale riguarda la gestione e l’utilizzo effettivo delle risorse previste dal piano.
Come possono le Case di Comunità evitare di diventare scatole vuote?. Quali modelli contrattuali propongono la Lega per i medici di famiglia?. Perché le divergenze nella maggioranza rischiano di sprecare i fondi Pnrr?. Chi garantirà l'assistenza sanitaria se la riforma Schillaci fallisce?.? In Breve Lega propone disegno di legge al Senato per aggregazioni tra professionisti. Malavasi richiede rapporto immediato al Ministro Schillaci sullo stato strutture. Boccia e Zambito segnalano rischio spreco flussi finanziari Pnrr. Castellone evidenzia mancato riscontro pratico annunci ultimi quattro anni governo.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Salvatore Caiazza - La Riforma della Medicina Generale
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