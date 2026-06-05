Reati in calo e prevenzione al centro | la festa dei Carabinieri tra bilanci e onorificenze

Il 5 giugno si è tenuta una cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dei Carabinieri presso il Comando Provinciale di Modena, con molti partecipanti. In occasione dell'evento, sono stati consegnati riconoscimenti e sono stati presentati i dati sui reati, che risultano in calo rispetto agli anni precedenti. La prevenzione dei reati è stata al centro del discorso, insieme ai risultati ottenuti nel contrasto alla criminalità.

Si è svolta con grande partecipazione, nella giornata del 5 giugno, la cerimonia per il $212° anniversario di fondazione della Benemerita presso il Comando Provinciale Carabinieri di Modena. L'evento ha riunito le massime Autorità civili e militari di Modena e provincia, i familiari dei militari. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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POLIZIA, PREVENZIONE AL CENTRO: DALLA VIOLENZA GIOVANILE A QUELLA IN FAMIGLIA | 10/04/2026

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