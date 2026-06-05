Il corpo di una bambina di 11 anni, scomparsa il 29 maggio, è stato ritrovato in un campo a Puycasquier. La scomparsa era avvenuta a Fleurance, nel dipartimento del Gers. La polizia sospetta che il padre di un’amichetta possa essere coinvolto nel caso. La bambina era stata rapita fuori dalla scuola. La scoperta del cadavere ha confermato il decesso e aperto un’indagine sulla dinamica e sui responsabili.

Parigi, 5 giugno 2026 – La drammatica conferma è arrivata oggi: il corpo ritrovato ieri in un campo a Puycasquier, è di Lyhanna, la bambina di undici anni, scomparsa il 29 maggio, a Fleurance, nel dipartimento del Gers, un paesino di 6mila abitanti nel Sud-Ovest della Francia. Intorno alle tre del pomeriggio, una telecamera di videosorveglianza aveva immortalato il momento in cui saliva a bordo di un auto, davanti alla s cuola media che frequentava, il collège Hubert Reeves. Dopo sei giorni di ricerche intense, a cui hanno partecipato quasi 200 gendarmi con droni, elicotteri e sommozzatori, oltre che molti cittadini, la procura di Agen ha annunciato il ritrovamento di un cadavere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Rapita fuori da scuola, il cadavere trovato in un campo: il caso di Lyhanna scuote la Francia. Sospetti sul papà di un’amichetta

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