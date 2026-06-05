Rai news | annunciati i palinsesti estivi

Notizia in breve

La Rai ha annunciato i palinsesti estivi per il daytime 2026, confermando una strategia di continuità e riconoscibilità. La comunicazione è stata fatta dal direttore dell’Intrattenimento Daytime, Angelo Mellone. I programmi e gli orari sono stati pubblicati ufficialmente, senza variazioni significative rispetto alla stagione precedente. La rete ha mantenuto le principali fasce orarie e i format di riferimento, senza introdurre novità sostanziali.