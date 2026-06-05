Rai news | annunciati i palinsesti estivi
La Rai ha annunciato i palinsesti estivi per il daytime 2026, confermando una strategia di continuità e riconoscibilità. La comunicazione è stata fatta dal direttore dell’Intrattenimento Daytime, Angelo Mellone. I programmi e gli orari sono stati pubblicati ufficialmente, senza variazioni significative rispetto alla stagione precedente. La rete ha mantenuto le principali fasce orarie e i format di riferimento, senza introdurre novità sostanziali.
Rai. Annunciati i palinsesti estivi direttore dell’Intrattenimento Daytime Angelo Mellone. La Rai ha ufficializzato i palinsesti estivi del daytime 2026, scegliendo una linea all’insegna della continuità e della riconoscibilità. La programmazione dei mesi estivi punterà infatti su format già consolidati, con poche novità e diversi cambi alla conduzione, senza modificare in modo sostanziale l’offerta proposta al pubblico durante il resto dell’anno. Non a caso, lo slogan scelto per la presentazione è stato “Per quest’anno non cambiare”, un messaggio che sintetizza perfettamente la strategia adottata dalla tv pubblica. Il direttore dell’Intrattenimento Daytime Rai, Angelo Mellone, ha spiegato come la televisione estiva non possa più essere considerata una semplice parentesi tra due stagioni televisive. 🔗 Leggi su 2anews.it
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