Rai Littizzetto al presidio a Torino | Preserviamo il Palazzo della Radio
Un gruppo di persone si è radunato davanti al Palazzo della Radio a Torino, con l’intento di preservare l’edificio. Tra i partecipanti c’era anche una nota figura pubblica che ha dichiarato che la presenza è un gesto di affetto verso la Rai, definendola un servizio pubblico che appartiene anche ai cittadini. Ha aggiunto che, nonostante abbia dovuto lasciare la propria città, si trova lì per ricordare la storia della radio, nata e inventata in quella sede.
“Siamo qua perché è un gesto d’amore. La Rai è un servizio pubblico e quindi anche nostro. Lo dico io che poi ho dovuto far le valigie, ma sono qua perché la mia città ha questa memoria bellissima che è quella della radio: nata qui, inventata qui. Dobbiamo preservarla. Pensare di buttarla via è ottuso, è vergognoso. È una questione di soldi, sempre e solo di soldi. Non c’è la memoria. Questo non è un palazzo vecchio ma antico, pieno di storia e cose che dobbiamo preservare”. Lo ha detto Luciana Littizzetto presente in Via Montebello, a Torino, al presidio indetto dalle organizzazioni sindacali del centro di produzione di Torino e di via... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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