Il padre di Antonella Di Ielsi ha detto che sua figlia aveva capito che Sara era morta. Ha raccontato che la ragazza, ormai quasi in silenzio, stava in piedi ma senza forza per parlare. Secondo il padre, Antonella aveva già compreso la realtà prima di perdere i sensi. La testimonianza si inserisce nel quadro delle dichiarazioni sulla condizione di Antonella prima del decesso. Non sono stati forniti altri dettagli sulla dinamica o sulle circostanze.

"Stava quasi in silenzio. Stava in piedi, ma non aveva la forza di parlare. Per me, Antonella aveva già capito che Sara se ne era andata. È crollata a terra, hanno dovuto portare la barella e portarla al pronto soccorso. Io non l'ho più vista": a parlare, in un'intervista a Quarto Grado su Rete 4, è stato il padre di Antonella Di Ielsi e nonno di Sara Di Vita, mamma e figlia morte lo scorso dicembre a Pietracatella, provincia di Campobasso, a seguito di un presunto avvelenamento da ricina. Si tratta di una sostanza altamente tossica che sarebbe stata rilevata dagli esami eseguiti sui corpi delle due vittime. Al momento, però, gli investigatori non sono ancora riusciti a capire come il veleno sia entrato in contatto con le due donne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quarto Grado, il papà di Antonella Di Ielsi: "Mia figlia aveva già capito"

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GIALLO A CAMPOBASSO, MADRE E FIGLIA AVVELENATE CON LA RICINA: AL VIA GLI INTERROGATORI

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