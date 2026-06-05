Quantinuum Announces Closing of Upsized Initial Public Offering
Quantinuum ha completato l’offerta pubblica iniziale con un aumento della quantità di azioni offerte. La società ha raccolto una somma non specificata attraverso la vendita di azioni sul mercato pubblico. La chiusura dell’IPO avviene dopo aver annunciato l’ampliamento dell’offerta iniziale, senza dettagli sul numero di azioni vendute o sull’importo totale raccolto. La società ha sede a Broomfield, in Colorado.
BROOMFIELD, Colo., June 5, 2026 PRNewswire — Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) (“Quantinuum”) today announced the closing of its upsized initial public offering of 28,000,000 shares of its Class A common stock at an initial public offering price of $60.00 per share. All of the shares were offered by Quantinuum. The aggregate gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses were $1.68 billion. Quantinuum’s Class A common stock is listed on the Nasdaq Global Market under the ticker symbol “QNT.” J.P. Morgan and Morgan Stanley (in alphabetical order) acted as joint lead active... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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