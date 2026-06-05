Flavio Cobolli ha commentato il ritiro di Matteo Arnaldi prima della semifinale del Roland Garros, affermando di aver quasi pianto quando gli è stato comunicato. Cobolli ha anche detto di sentirsi triste e felice allo stesso tempo, e ha riferito che anche lui ha trovato difficile parlare in quel momento. La notizia riguarda il fatto che Arnaldi si è ritirato prima di affrontare la semifinale contro Zverev, portando Cobolli a commentare l’accaduto durante una conferenza stampa.

“È dura anche per me parlare ora. Quando è venuto a dirmelo un’ora fa ho quasi pianto”, dopo Arnaldi, anche Flavio Cobolli ha parlato in conferenza stampa commentando il ritiro di Matteo Arnaldi prima della semifinale del Roland Garros e il suo approdo in finale contro il tedesco Alexander Zverev. “È un qualcosa che non ti aspetti, ero pronto a giocare, e quando lui è venuto da me ero davvero triste ma al tempo stesso felice per i risultati ottenuti in questa settimana “, ha aggiunto. Quindi rivolto proprio ad Arnaldi, il tennista romano ha aggiunto: “Volevo farti i complimenti per quello che hai fatto questa settimana. Hai lottato per tante ore in campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Quando Arnaldi è venuto da me e me l’ha detto, ho quasi pianto. Sono triste e felice allo stesso tempo”: parla Cobolli

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