L’Italia ha battuto la Serbia 3-0 nelle qualificazioni ai Mondiali femminili, con gol di Bergamaschi, Caruso e Bonansea. La squadra azzurra mantiene speranze di qualificazione diretta e il primo posto nel girone si deciderà nella prossima partita in Svezia. La vittoria permette alle azzurre di rimanere in corsa per il passaggio diretto alla fase finale.

Ci si gioca tutto in Svezia martedì prossimo. E sempre in Scandinavia si deve sperare in un passo falso della Danimarca contro una Serbia scorbutica come quella che l'Italia di Andrea Soncin ha superato 3-0. Bergamaschi, Caruso e Bonansea, le tre firme d'autore sulla prima vittoria in Italia delle Azzurre in questa fase a gironi di qualificazione al Mondiale. A Pisa la Nazionale, ora al secondo posto nel girone, ha giocato due partite: una di resistenza nel primo tempo, tutt'altra, straripante e organizzata, nel secondo. La Serbia, memore dei 6 gol presi in casa da Girelli e compagne, è entrata in campo aggressiva e molto più risoluta rispetto a un mese e mezzo fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Qualificazioni Mondiali, Italia ancora in corsa: 3-0 alla Serbia, il primo posto si decide in Svezia

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