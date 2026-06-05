Il presidente russo ha dichiarato di non voler incontrare il collega ucraino, affermando che “per il momento non ne vede la necessità”. Contestualmente, ha criticato l’Europa, accusandola di contribuire al caos. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un evento pubblico senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione. Non sono stati annunciati piani per un futuro incontro tra i due leader.

Roma, 5 giugno 2026 – Il presidente russo, Vladimir Putin, respinge la proposta di incontro di Zelensky, spiegando che “per il momento non ne vede la necessità”. L’Europa, però, si muove, pur sempre con il solito formato ristretto e sotto la guida franco-tedesca. In Romania, intanto, per la seconda in una settimana torna la minaccia dei droni. Questa volta si è trattato di un drone navale ucraino, finito fuori strada perché deviato dai russi. Putin a Zelensky: non ha senso incontro. La risposta: sceglie guerra (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) L’Europa chiama Kiev Sarà un fine settimana movimentato dal punto di vista diplomatico. Domani... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Putin snobba Zelensky: “Nessuna ragione per incontrarlo”. E accusa l’Europa: provoca il caos

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