Putin | non c’è motivo di incontrare Zelensky

Vladimir Putin ha dichiarato che non ci sono motivi per incontrare il presidente ucraino, rifiutando l’invito di Zelensky a un incontro volto a porre fine alla guerra in Ucraina. Il leader russo ha espresso questa posizione senza indicare condizioni o possibilità future di dialogo diretto. La decisione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza che siano stati annunciati nuovi incontri o iniziative diplomatiche ufficiali.

L’invito di Volodymyr Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Vladimir Putin che – almeno per il momento – chiude all’ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Davanti alla platea della sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, il presidente russo ha infatti dichiarato di “non vedere ancora alcun motivo” per incontrare il presidente ucraino, come auspicato da quest’ultimo in una recente lettera aperta. “Non vedo il senso di un incontro. Sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l’avanzata delle nostre forze armate”, ha spiegato ancora lo ‘zar’... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Putin: Che senso ha incontrarsi con Zelensky

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