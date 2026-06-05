Putin gela Zelensky | Lettera maleducata a questo punto è impossibile

"Una lettera maleducata, che crea un ambiente che rende impossibile qualsiasi incontro personale", per questo il presidente russo Vladimir Putin "non vede alcun motivo" per incontrare Volodymyr Zelensky. Arriva dal suo discorso al Forum economico di San Pietroburgo, la risposta del leader del Cremlino alla lettera aperta dell'omologo ucraino, nella quale il leader di Kiev proponeva un incontro per porre finalmente fine alla guerra. "Purtroppo, la parte russa ha scelto ancora una volta la guerra: tutti hanno sentito la risposta di oggi. Una risposta debole", è stato il commento di Zelensky alle parole di Putin che, secondo lui "non vuole cambiare nulla e non vuole ammettere che la sua guerra piace solo a lui e a chi ci guadagna". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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