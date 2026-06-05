Pta Mesagne | la disavventura di una donna con disabilità e di suo marito
Una donna con disabilità e suo marito sono stati coinvolti in un episodio avvenuto questa mattina nel Punto di primo intervento di Mesagne. La testimonianza di un cittadino di San Pietro Vernotico descrive le difficoltà vissute durante la visita. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su cosa sia accaduto o sulle conseguenze dell’episodio. La notizia si basa sulla narrazione di un testimone e non include altre informazioni ufficiali o commenti delle autorità.
Riceviamo e pubblichiamo una testimonianza di un cittadino di San Pietro Vernotico su una disavventura di cui è stato protagonista insieme alla moglie disabile nel Pta di Mesagne, nella mattinata di oggi, venerdì 5 giugno. Nella stessa giornata presso lo stesso Pta è stato inaugurato il nuovo Cup. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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