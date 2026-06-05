Pta Mesagne | la disavventura di una donna con disabilità e di suo marito

Notizia in breve

Una donna con disabilità e suo marito sono stati coinvolti in un episodio avvenuto questa mattina nel Punto di primo intervento di Mesagne. La testimonianza di un cittadino di San Pietro Vernotico descrive le difficoltà vissute durante la visita. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su cosa sia accaduto o sulle conseguenze dell’episodio. La notizia si basa sulla narrazione di un testimone e non include altre informazioni ufficiali o commenti delle autorità.