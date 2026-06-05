Proteste contro un resort di lusso in Albania sono state commentate da un rappresentante ufficiale, che ha detto che senza Jared, la situazione non attirerebbe l’attenzione dei media. Ha aggiunto che i media dovrebbero essere più cauti nel trattare la vicenda. La dichiarazione è stata diffusa tramite un video, in cui si evidenzia che l’attenzione mediatica si concentrerebbe esclusivamente su Jared e sulla sua presenza.

“ Se non ci fosse Jared, a nessuno importerebbe niente di quello che sta succedendo in Albania “. Così il premier albanese, Edi Rama, a margine del summit tra Ue e Balcani occidentali a Tivat, in Montenegro, liquida le proteste contro il progetto di un resort di lusso nell’isola incontaminata di Sazan, lungo la costa protetta di Zvernec. Progetto bollato dalla rete green perché porta il nome del genero di Donald Trump, Jared Kushner. Edi Rama: se non ci fosse Jared a nessuno importerebbe nulla. Parole nette quelle pronunciate dal premier albanese interpellato da Politico. Il caso è noto e ha il sapore dell’ideologia. Da giorni è all’opera un... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Proteste contro il resort di lusso, Rama: “Se non ci fosse Jared non importerebbe a nessuno. I media dovrebbero essere più cauti” (video)

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