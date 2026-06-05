Pronostico Brasile-Egitto | quella porta è stregata da sette mesi

Nella notte tra sabato e domenica alle 00:00 ora italiana si disputa l'amichevole tra Brasile ed Egitto. La partita si svolge in un contesto di attesa e analisi, con statistiche, formazioni e informazioni disponibili su vari canali. Si tratta di un match che, secondo alcune fonti, non ha visto risultati significativi negli ultimi sette mesi. La diretta sarà trasmessa in tv e streaming.

Brasile-Egitto è un’amichevole e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 00:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. A una settimana esatta dall’esordio con il Marocco in New Jersey, il Brasile di Carlo Ancelotti scende in campo per la seconda volta in sette giorni per affrontare l’ Egitto nell’ultimo test di avvicinamento al Mondiale. La precedente amichevole contro Panama è terminata in goleada: la Seleçao ha strapazzato 6-2 i centramericani mandando in gol sei giocatori diversi (Vinicius, Casemiro, Rayan, Paquetà, Igor Thiago, Danilo Oliveira) ma mancando l’appuntamento con quello che sarebbe stato il primo clean sheet del 2026. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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