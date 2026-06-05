Professional Day apre i battenti | 67 aziende iscritte e 184 posizioni di lavoro disponibili

Alla Camera di commercio di Reggio Calabria si è svolta ieri la presentazione della quattordicesima edizione del Professional Day 2026. Sono 67 le aziende iscritte all'evento, che offriranno 184 posizioni di lavoro disponibili. L'iniziativa si rivolge a laureati, studenti, neodiplomati e profili tecnici, e rappresenta un punto di incontro tra giovani e imprese locali. La manifestazione si terrà nel prossimo futuro, con l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.

Si è tenuta ieri, nel salone della Camera di commercio di Reggio Calabria, la presentazione della quattordicesima edizione del Professional Day 2026, l'appuntamento annuale che mette in contatto diretto laureati, studenti, neodiplomati e profili tecnici con imprese e organizzazioni locali e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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