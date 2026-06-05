È iniziata la seconda edizione di “Pro Loco Poesis”, un evento dedicato alla poesia. La manifestazione, che ha avuto origine con una partecipazione iniziale modesta, ha visto aumentare il numero di partecipanti nel tempo. L’iniziativa si concentra sulla promozione della cultura attraverso la poesia e coinvolge vari autori e pubblico. La manifestazione si svolge in più giornate e comprende reading, presentazioni e incontri con gli autori.

Tempo di lettura: 3 minuti di Annalisa Papa Un evento nato quasi in punta di piedi, ma cresciuto grazie all’entusiasmo e alla partecipazione e accomunato dall’amore per la parola e la cultura. Il 6 e 7 giugno, a Casale Leschito di Foglianise, torna “ Pro Loco Poesis ”, manifestazione incentrata sulla poesia e giunta alla sua seconda edizione. Un appuntamento organizzato e voluto dalla Proloco di Foglianise e soprattutto da AnnaMaria Bruno e Dario Forgione, ideatori e promotori di un progetto nato inizialmente con un pizzico di titubanza, ma che già dal primo anno ha saputo sorprendere per la grande risposta ricevuta. La partecipazione di persone provenienti da più luoghi, unite dal desiderio di ascoltare, raccontarsi e condividere emozioni attraverso la parola, ha rappresentato la conferma del valore di questa iniziativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Pro Loco Poesis”, torna la poesia che unisce: al via la seconda edizione

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